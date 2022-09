Treze perguntas aos homens e às mulheres de bem

Apoie o 247

Estamos há alguns dias das eleições majoritárias no Brasil. E, talvez, sejam as eleições mais importantes deste país tupiniquim. Gostaria de compreender como alguém em pleno exercício de suas faculdades mentais, ainda pode defender e votar no atual Presidente da República. Sendo assim, estas 13 perguntas são diretamente direcionadas aos defensores do bolsonarismo, que se autoproclamaram cidadãos e cidadãs de bem.

Como vocês conseguem defender e votar uma pessoa que mente descaradamente sobre quase absolutamente tudo que diz? O mito mentiu sobre o uso de remédios para o tratamento da covid que levou à morte milhares de brasileiros e brasileiras. Que pessoas de bem podem conviver com uma mentira assassina dessas? Como vocês podem defender e votar em uma pessoa que ri da desgraça e sofrimento das pessoas? Que ri de pessoas morrendo por falta de oxigênio na pandemia? Que pessoas de bem podem rir do sofrimento alheio? Como vocês defendem e votam em alguém que se dizia contra a velha política e criou o orçamento secreto? Orçamento secreto que dá direito aos deputados da bancada bolsonarista fazerem o que bem entenderem com o dinheiro de nossos impostos sem nenhum tipo de controle por parte da sociedade brasileira. Que pessoas de bem podem concordar com o orçamento secreto? Como vocês conseguem defender e votar em alguém que tira milhões do orçamento da saúde, que tira dinheiro destinado ao tratamento de câncer, que tira dinheiro destinado à compra de medicamentos de altos custos para enviar aos deputados bolsonaristas via orçamento secreto? Que pessoas de bem concordam com tamanha crueldade? Como vocês podem defender e votar em alguém que tira dinheiro da merenda escolar para enviar aos deputados bolsonaristas via orçamento secreto? Que pessoas de bem aceitam tamanho absurdo? Como vocês defendem e votam em alguém que incentiva o desmatamento da floresta amazônica e a matança dos povos originários do Brasil? Que pessoas de bem consentem com a extinção da floresta e de nossos índios? Como vocês conseguem defender e votar em alguém que defende a ditadura e a tortura? Mulheres tendo baratas e ratos introduzidas em suas vaginas, surradas mesmo que grávidas, filhos assistindo as sessões de tortura de suas mães durante interrogatórios militares são alguns exemplos da ditadura de 64. Como pessoas de bem podem concordar com atos cruéis e desumanos desta magnitude? Como vocês podem defender e votar em alguém que diz que no Brasil não existe miséria enquanto milhões de brasileiros e brasileiras fazem filas para comprar ossos em açougues? Que pessoas de bem apoiam tamanha desumanidade? Como vocês defendem e votam em uma pessoa cuja família, de 1990 para cá, negociou 107 imóveis, dos quais 51 foram comprados com dinheiro vivo? Negociações que em valores atualizados chegam em 25 milhões de reais. Que pessoas de bem não levantariam suspeitas que tais movimentações podem esconder algum tipo de corrupção? Como vocês conseguem defender e votar em uma pessoa que decreta sigilo de 100 anos em qualquer investigação ligada à sua gestão como presidente da República? Que pessoas de bem não achariam suspeitos tais decretos? Como vocês podem defender alguém que deseja privatizar a Eletrobras e Petrobras? Que pessoas de bem podem concordar com a venda do patrimônio público brasileiro? Como vocês defendem alguém que se diz patriota, mas bate continência à bandeira dos EUA? Que pessoas de bem concordam com tamanha submissão? Como vocês defendem e votam em alguém que diz que mulheres podem apanhar e ser estupradas? Que pessoas de bem podem concordar que uma mãe, filha, irmã ou esposa possam apanhar e/ou serem estupradas?

Poderia elencar mais uma infinidade de perguntas ao cidadão e cidadã de bem bolsonaristas, mas, creio que estas 13 perguntas sejam suficientes para uma reflexão oportuna frente às eleições de 02 de outubro próximo.

Cidadãos e cidadãs de bem bolsonaristas, se vocês realmente defendem um Brasil soberano e livre, não podem votar nas eleições em um ser humano cruel, desumano, cínico, hipócrita, genocida, rodeado de corrupção em toda sua vida pública, que representa ódio, a desesperança e a morte.

O mito é a encarnação de tudo que pode significar o mal em pessoa, é o verdadeiro anticristo que pousou em nossa terra natal. Defender esta pessoa e votar nela é estar ao lado de um ser que despreza a vida, o amor e o respeito.

Se em 2018 vocês foram enganados por uma imprensa golpista e elitista, agora é a hora de admitir o erro. Admitir o erro é digno do ser humano. É um ato de bravura, de coragem, de princípios, de humanidade. Ainda dá tempo de voltarem para o lado que defende a paz, a harmonia, o respeito à dignidade humana.

Pessoas de bem bolsonaristas, a história registrará a dignidade ou a insanidade mental de suas atitudes nas eleições de outubro de 2022.

Nunca é tarde para viver sem medo de ser feliz.

