Tributo ao Cacique Merong (imenso LEGADO) da Retomada Kamakã Mongoió, em Brumadinho, MG, que se encantou dia 04/03/24

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O guerreiro Cacique Merong (Wallace Santos Souza. Ele gostava de ser chamado pelo nome indígena), liderança do povo Kamakã Mongoió, da Retomada Indígena Kamakã Mongoió, em Córrego de Areias, Casa Branca, Brumadinho, MG, encantou-se. Grande liderança do povo indígena mineiro e brasileiro, enfrentou heroicamente a polícia militar, a mineradora VALE S/A assassina reincidente e seus capangas. Merong foi encontrado morto ontem, dia 04 de março de 2024, na sua casa no meio da mata na Retomada Kamakã Mongoió, casa distante mais de 20 metros da casa da Cacique Katorã, no meio da mata.

Eis, abaixo, uma série de 29 vídeos que eu, frei Gilvander Moreira, tive a alegria e a responsabilidade de gravar com o Cacique Merong, com a Cacica katorã e a criança indígena Kenowara. Sugiro assistir e divulgar, se possível.

continua após o anúncio

1 – Cacica Katorã, do Povo Kamakã Mongoió, de Brumadinho, MG: “A luta pelo Território vai continuar. Não arredamos o pé daqui. Merong jamais suicidaria. Tiraram a vida dele” – 04/03/24

https://youtu.be/MXAiUf9nfA4

continua após o anúncio

2 – Policial manda Cacique Merong recorrer ao capeta. Aponta arma. Cacique Kamakã sob risco de ser morto

https://youtu.be/WBugcQIbb3E

continua após o anúncio

3 – Trajetória apaixonante do Povo Indígena Kamakã Mongoió de “Vitória da Conquista/BA” (massacre) até a Retomada de Território em Brumadinho, MG. Aula Magna do cacique Merong na VII Semana de Antropologia e Arqueologia da FAFICH/UFMG, 25/11/22

https://youtu.be/mXyLwVUBAW8

continua após o anúncio

4 – Mística Kamakã Mongoió e música indígena na conclusão da VII Semana de Antropologia e Arqueologia da UFMG, em Belo Horizonte, MG, dia 26/11/22. Vídeo 1

https://youtu.be/pjKA3IUdnZc

continua após o anúncio

5 – “Resistiremos e só saímos mortos. PM não pode despejar indígenas. Quem deve julgar nosso caso é a Justiça Federal.” Cacique Merong, na Mesa de Negociação do Governo de MG, 23/3/22. Retomada Indígena Kamakã Mongoió, de Brumadinho, MG.

https://youtu.be/TmhDQxkd_yg

continua após o anúncio

6 – “As Retomadas são um sopro de vida para nós indígenas. Nós vamos resistir com nosso corpo na luta.” (Cacique Merong, Kamakã Mongoió, de Brumadinho, MG. DESPEJO ZERO exigimos! Vídeo 4 – 21/3/22.

https://youtu.be/okM-cZ_Z61c

continua após o anúncio

7 – Cacique Merong na Mesa de Negociação em MG, na iminência de Despejo da Retomada Kamakã Mongoió, em Brumadinho, MG: “Seu eu morrer na luta pelo nosso território, morrerei com dignidade. Temos o direito de existir.” Filmagem de Frei Gilvander – 11/03/22

https://youtu.be/NA23iPBz4Js

8 – Retomada Indígena Kamakã Mongoió, em Brumadinho, MG. Frei Gilvander entrevista o cacique Merong Mongoió e a cacica Katorã – Vídeo 1 – 15/11/2021.

https://youtu.be/iXxjfErKFaU

9 – A terra é sagrada, patrimônio da humanidade. Luta do Povo Indígena Kiriri, em Caldas, sul de MG – Vice-Cacique Merong Kamakã Mongoió. 07/11/2018.

https://youtu.be/OXgik7hZ_Wg

10 – Cacique Merong: “Nossa Retomada Kamakã, em Brumadinho, MG, é em defesa da humanidade. Exigimos a Revogação da Resolução do Zema/SEMAD, que aniquila o Direito à Consulta Prévia …” Na ALMG, Vídeo 6 – 19/05/23

https://youtu.be/bzJ9cupHG9U

11 – APOINME, Cacique Merong, Pataxós e Pagé Paulo na Retomada Xukuru-Kariri, em Brumadinho, MG: 2 anos de luta e muitas conquistas. Vídeo 5 – 25/02/24

https://youtu.be/sC86pnagVeU

12 – Cacique Merong e Poliana, do MLB, na Retomada TERRA MÃE, de Betim/MG: “Povo Indígena Warao e de centenas de famílias sem-teto, aqui não vai ter despejo. Acreditem na luta e construam suas casas e nelas morem”. Vídeo 2 – 27/09/23

https://youtu.be/hzAVUa8ETZU

13 – Retomada Kamakã Mongoió, em Brumadinho/MG. Merong: “a criança indígena Kenowara sendo formada para ser cacica para a luta seguir com as próximas gerações” – 21/10/23

https://youtu.be/_Rw6rweYtyc

14 – Saga e resistência do Povo Indígena Kamakã Mongoió. Por cacique Merong, na Pré-Jornada da Agroecologia de MG, da Teia dos Povos de MG, no Quilombo Manzo, em BH-MG – Vídeo 9 – 21/04/23

https://youtu.be/hZV4gdjuENg

15 – Mestre Joelson, da Teia dos Povos, e cacique Merong do Povo Kamakã Mongoió, de Retomada em Brumadinho, MG: elos da história Kamakã Mongoió

https://youtu.be/GiOHfmc3ur0

16 – Cacica Katorã, do Povo Kamakã Mongoió, de Brumadinho, MG: “A luta pelo Território vai continuar. Não arredamos o pé daqui. Merong jamais suicidaria. Tiraram a vida dele” – 04/03/24

https://youtu.be/MXAiUf9nfA4

17 – “Votar a favor dos Povos Indígenas e da preservação da Amazônia e dos biomas ou …?” (Cacique Merong, criança Kenowara Akyçã e Cacica Katorã, da Retomada Indígena Kamakã Mongoió, em Brumadinho, MG. Vídeo 1 – 23/10/22

https://youtu.be/jcKY7HDbIHM

18 – História do Povo Kamakã Mongoió. Cacique Merong no Centro Universitário UNA, em BH: Serviço Social e a luta pela terra, moradia, territórios e preservação ambiental. “Sem Povos Indígenas não terá preservação ambiental”. Vídeo 1 – 23/9/22

https://youtu.be/qKX7tEW4DAs

19 – Kenowara, criança indígena, e cacica Katorã enfrentam a Vale S/A, na Retomada Kamakã, em Brumadinho/MG: “Davi enfrentando Golias”. Viva a luta indígena! @ForaMarcoTemporal – Vídeo 2 – 21/08/23

https://youtu.be/zThZzIpBIs4

20 – Retomadas Kamakã e Xukuru-Kariri em Brumadinho, MG, irmanadas na luta pelo Território: Cacique Merong e Adv. da APIB, na Mesa de Negociação: “Não abrimos mão do nosso direito ao Território”, dia 11/05/23 – Vídeo 2

https://youtu.be/nKiR6hLl6sI

21 – Horta Comunitária e Escola Indígena na Retomada Indígena Kamakã Mongoió, em Brumadinho, MG: que beleza! – 22/10/22

https://youtu.be/Odyp67Oibt0

22 – CIMI pede que Processo contra Retomada Indígena Kamakã, em Brumadinho, MG, vá para CEJUSC do TJMG e Des. Dr. Newton espera o envio pelos desembargadores do caso. DESPEJO ZERO exigimos! Vídeo 3 – 21/3/22

https://youtu.be/HzVpk9bkR4s

23 – Crianças indígenas plantando árvores frutíferas na Retomada Kamakã Mongoió, em Brumadinho, MG: que beleza! Vídeo 5 – 09/12/2021.

https://youtu.be/JQ-M6xLOJOw

24 – Convivendo em harmonia com a natureza, plantando árvores e criando galinhas: Retomada Kamakã Mongoió, em Brumadinho, MG, Vídeo 4 – 09/12/2021.

https://youtu.be/XzZQgBo1Fqw

25 – Mística indígena Kamakã Mongoió na Retomada em Brumadinho, MG, acolhendo a FUNAI, em visita de reconhecimento. Vídeo 3 – 09/12/2021.

https://youtu.be/bW_BXZ9CVWY

26 – FUNAI VISITA Retomada Indígena Kamakã Mongoió, em Brumadinho, MG: mandioca plantada, água e recepção à FUNAI. Vídeo 1 – 09/12/2021.

https://youtu.be/Zc4fSYwBN7c

27 – O Grande Espírito guia a Retomada Indígena Kamakã Mongoió, em Brumadinho, MG. Frei Gilvander gravando com o cacique Merong Mongoió e a cacica Katorã – Vídeo 2 – 15/11/2021.

https://youtu.be/tc36NyEYn-s

28 – FUNAI reconhece Retomada Kamakã Mongoió, em Brumadinho, MG, e promete defender os direitos dos indígenas. Vídeo 2 – 09/12/2021.

https://youtu.be/hPNoyBOW4uk

29 – Incêndio no Museu Nacional/RJ: O descaso com a memória, com a história – Dra. Alenice Baeta, Cacica Marinalva e Vice-Cacique Merong, ambos do Povo indígena Kamakã Mongoió, em entrevista a frei Gilvander. 03/9/2018.

https://youtu.be/AQP-YFTybJg

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.