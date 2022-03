TV estagnada, Pantanal estagnado e o gado... zanzando por aí

Apoie o 247

-- Frustrante. Decepcionante. Não mostrou a que veio.

Esperava-se mais, muito mais, da nova produção de Pantanal. Uma espera em vão. Como a espera de Godot, do Beckett, o que se viu no primeiro capítulo da nova produção global deixou a desejar. E não me venham com essa estória de que não podemos comparar com a obra prima original, aquela do Benedito Ruy Barbosa que estreou na Manchete em 1990 e que permanece até hoje como paradigma de televisão-beleza, televisão-estética, televisão-verdade. E também televisão-encantamento.

Mas se não fizermos a necessária e indispensável comparação com a produção original de 32 anos atrás, qual a maneira certa de aferir se a Globo pesou na mão, carregou na dose, e principalmente, se a Globo mesmo tanto tempo passado, com tantas novas tecnologias brotadas no oceano do audiovisual e a seu dispor saberia como fazer algo à altura do original?

Posso estar muito equivocado, mas ver tanto gado zanzando pra lá e pra cá, gado sem serventia alguma, gado-figurante em lentas imagens a beira de serem taxadas de tediosas. Até o boi Marruá da Globo – êta boizinho mixuruca, se era para deixar o telespectador amedrontado, deixou-o bem à vontade e sorridente ao lembrar da cara do Chris Rock após ser atingido com um tapa que jamais imaginaria receber na grande noite da Sétima Arte, desferido por destemperado do Will Smith!

Mas, que tal começarmos do início? A abertura do remake perdia de 7 x 1 para a abertura da Manchete. Foi como se, mesmo pós-tumulo, Adolpho Bloch aplicasse um de direita no Roberto Marinho e depois resolvesse expor a motivação:

--- Vocês têm capital, tecnologia, infraestrutura, influência midiática e seguem amparados em formidáveis ações de marketing noveleiro, mas convenhamos, falta-lhes a manha a perícia, e a criatividade daqueles destituídos de tais atributos...

A abertura atual traz consigo um cheiro de coisa requentada ,intragável e parece soar algo, digamos, fake. Enquanto a Manchete fazia a abertura com alucinantes imagens de bichos que de tão vívidos e cheios de vigor, parecia estar saltando das telas direto (e non stop) para nossas salas de tevê, e que dizer da beleza exuberante da atriz Nani Venâncio no auge de seus 21 anos de idade se entrelaçando com onças e rios? Sim, vigor foi a marca do Pantanal antigo e agora, tínhamos imagens crepusculares bem ao estilo daqueles cartões postais pré-Internet da Edições Paulinas nos anos em que estreou a novela da emissora bem entronizada na Rua do Russel carioca. E todos sabem que a abertura de uma novela vale já quase 1;/3 do valor do ingresso para se assistir um bom espetáculo televisivo. Terá a Globo se esgotado em si mesma? Fará a Globo do seu principal produto-novela o mesmo que fez com seu secundário produto-jornalismo? E o que ela fez? Tornou jornalistas não mais que leitores de teleprompters, amordaçou a livre opinião, optou pela pântano estagnado do pensamento único, neoliberal, reacionário tantas vezes.

A escalação do elenco deixou a desejar. A maior parte do atores parecem ter amnesia da pele e não memória da pele. Explico. Os atores estão mais para frequentadores três a quatro vezes por semana de academias da zona sul carioca que para vaqueiros e peões ainda muito encontrados nos cafundós do Brasil profundo. Falta-lhes o physique du rôle”, em francês , significando a aparência física (physique) adequada para o papel (du rôle) desempenhado por um (a) ator (atriz), numa peça. Trocando em miúdos, quando falta a um elenco esse tal physique du rôle, é como se faltasse logo tudo. Um exemplo mais didático: um ator franzino, magro e varapau não tem o “physique du rôle” adequado para representar Tim Maia; o mesmo ocorre com um artista musculoso , gordo e de baixa estatura para personificar Woody Allen.

E isso falta aos vaqueiros e peões, ao habitat rural recriado pelas lentes da Globo para o Pantanal que deseja chamar de seu. Eles são quase sempre franzinos e não tem calças de cowboys folgadonas que dê jeito. Juliana Paes, sempre linda com o passar dos anos, parecia transfigurada em outra mulher, muito mais idosa, rosto lambuzado de cinzas aqui e alie aquele mega-hair despropositado. Alguém imaginaria Maria Marruá saindo de um salão de beleza do Leblon? É de lascar. A Globo precisa trabalhar muito para fazer algo natural e simples, algo que passe verossimilhança. E fazer o simples é sempre mais complicado e difícil que fazer o seu contrário. A praia da Globo são as metrópoles urbanas, mas, quando não pesa a mão, vez ou outra, nos hipnotiza seu belo folhetim de 1999 – Terra Nostra.

E se Maria Marruá ressuscitasse certamente diria a Ju Paes: “Sai desse corpo, que ele não te pertence!” No entanto, a atriz tem tudo para dar certo, mas do jeito que nos foi apresentada no primeiro capítulo desse 28 de março, a atriz não passa de um desperdício. E poderia deitar falação sobre outros personagens, como a Juma de nossos dias jovens, como o Zé Leôncio criança, adolescente jovem. O desafio de integrar à paisagem pantaneira o elenco é imenso, isso sabemos bem, afinal meu mestrado de Cinema na UnB tem servido para alguma coisa... Sei não, esse remake tem tudo ainda para ser bom, é só acostumar os olhos a uma fotografia de menor qualidade estética, mas uma coisa parece já ser certa -- o pantanal que vi ontem é tech, cheio de botox e mais uns capítulos talvez seja pop. Porque agro, rural, não é, e tudo, está longe de ser, assim como longe estão do plano piloto de Brasília os Champs-Elysées parisiense, a Jam Path Road, no centro de Délhi, na Índia.

Todo remake é um salto no escuro. Algumas vezes se cai no vácuo, outras se cai no aturdimento desesperançado. É inglório competir com as imagens dos personagens que trazemos anos a fio na memória do sentimento, do coração. São imagens idealizadas e por isso é um exercício doloroso. Daí a gritaria do Marcos Palmeira, que trabalhou no original da Manchete e trabalha agora na versão da Globo: “Não devemos fazer comparações entre uma e outra!” Ora, vá se catar, Marcos!, fico rindo com meus botões!

Voltarei a esse assunto. E tratarei de Juma, do Velho do Rio e de outros mais.

Por enquanto o descuido é todo da Globo que parece nem mesmo sabe onde está pisando.

Mas comigo, e com a imensa legião de admiradores da Pantanal da TV Manchete, sabemos que todo cuidado é pouco quando se pisa no pantanal.

Porque o pantanal é sagrado. Tanto na ficção quanto na vida real.

