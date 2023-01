Um erro o PT entrar no governo Eduardo Paes

A entrada fará o PT Carioca se diluir no bloco liderado pelo prefeito edit

Apoie o 247

ICL

Neste sábado, 14/01, o PT Carioca fará reunião ampliada para decidir e em que termos a entrada no governo Paes.

Considero um erro programático e pragmático. E caso o DM aprove, será um erro coletivo e não dos indivíduos que entrarem após a decisão partidária.

Há premissas equivocadas que sustentam o erro de entrar no governo Paes.

É preciso separar a necessária aliança com Paes e outros atores políticos contra a extrema direita no Brasil da entrada no governo municipal. Uma coisa não está ligada a outra.

Outra premissa equivocada é de que a entrada no governo ajuda na governabilidade parlamentar do governo Lula. Deputados federais votam com o governo pelos acordos com o governo federal e não por acordos municipais.

A terceira premissa equivocada é considerar que o fortalecimento social e eleitoral do PT no Rio se dá a partir de espaços no Executivo. Em 2022 elegemos 5 deputados federais e 7 estaduais, Em 2020 por pouco não elegemos 4 vereadores na capital. Éramos oposição ao Executivo nas três esferas: nacional, estadual e municipal.

Portanto, 2023 é ano para muito trabalho de base, muita luta com os movimentos sociais e muita luta ideológica. Nitidez programática e mobilização de rua são fundamentais para o PT crescer base social e eleitoral.

Por essas premissas que não faz sentido o PT Carioca se misturar e aderir ao governo Paes. Uma gestão ruim em todas as áreas, em boa medida por ser neoliberal. E este é o grande erro da entrada, a secundarizacao das diferenças programáticas.

Em termos pragmáticos, a entrada fará o PT Carioca se diluir no bloco liderado por Paes, será misturado com as políticas neoliberais e perderá espaço como construção de esquerda alternativa à polarização entre o bloco da extrema direita e o bloco neoliberal, sobretudo nos movimentos sociais e sindicais. O Psol ocupará sozinho este espaço político, social e eleitoral.

* Olavo Brandão Carneiro/membro da Executiva Estadual do PT-RJ

** Fátima Lima/membro da Executiva Municipal do PT Carioca e coordenadora do setorial de Educação do PT-RJ

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.