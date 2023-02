Um jurista na justiça

Apoie o 247

O presidente Lula fez uma mudança crucial quando escolheu Flavio Dino ministro da Justiça. Houve uma troca importante, sai o bloco dos advogados de são Paulo, representados por Marcio Thomas Bastos, e entra o bloco dos servidores públicos – procuradores, muito bem representados por Flavio Dino. Os desavisados vão anunciar que não muda nada, que até a embalagem é a mesma.

Garanto que não são. Alguns advogados usavam terno que custavam o preço de um carro popular (su misura), e os procuradores usam ternos mais baratos. Parece pouco? Há uma outra mudança, bem mais relevante, de orientação política. Nada de contemporização. Dura Lex, Sed lex. Não estou dizendo que os advogados de São Paulo são negocistas ou se apropriam do que é publico para a atender interesses privados. Estou dizendo que a turma atual deixa claro que aqui se faz, aqui se paga.

O exemplo de FD é interessante. Maranhense, fez seu caminho no bloco de oposição a família Sarney, o que, convenhamos, não é pouca coisa, De militante do PC do B a senador eleito pelo PSB, foi Juiz Federal, passou pela AJUFE, CNJ e STF. Homem de confiança de Lula, matem um bom diálogo com Gilmar Mendes Sua gestão como governador foi marcada pelas tentativas de desestabilização provocadas pela mídia regional. Ele seguiu em frente e foi eleito senador com perto de 70% dos votos.

Há algum tempo uma revista o classificou como Comunista, Cristão e Paraíba. Parece ser uma boa definição, mas creio que cristão, franciscano e Republicano caibam melhor. FD representa bem o Brasil que elegeu Lula, nordestino e resiliente.

Suas convicções são claras. Nada de anistia. Punição aos golpistas. Há um vídeo interessante, onde FD faz uma leitura do Genesis destacando que Deus conduziu o primeiro tribunal, que condenou Adão, Eva e a Cobra.

No seu primeiro teste de fogo tem se saído bem. Assumiu o protagonismo pós – intentona, Recuperou o comando das forças de segurança do DF, acompanhou as medidas tomadas pelo STF, em especial o afastamento de Ibaneis, fez a intervenção na segurança do DF no tempo certo, obteve os resultados devidos e influenciou muito na escolha das pessoas que assumiram a segurança, com a concordância da governadora recém-empossada. Ele e sua equipe foram eficientes.

Poderá ser o sucessor de Lula, a depender de muitos fatores. Inclusive de suas relações com Hadad e o meio jurídico privado.

