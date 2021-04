Um Morto–Vivo chamado Ciro Gomes

Ciro se tornou o agente responsável por provocar instabilidade na relação do Partido dos Trabalhadores com a sociedade. Podemos até dizer que ele é o agente responsável por fazer uma Guerra Hibrida contra o Partido dos Trabalhadores. Tentando de todas as formas inviabilizar a vitória em 2022 de um candidato do PT para presidência edit

O que fez Ciro Gomes um quadro nacional da política brasileira - o qual era considerado progressista e até esquerdista - se bandear tão vergonhosamente para o lado dos políticos reacionários.

Ciro passou todo o período do governo do Partido dos Trabalhadores fazendo alianças com este partido ou estando no governo como ministro (Ministro da Integração Nacional do Brasil no governo Lula).

Ciro já defendeu Lula na farsa conhecida como Mensalão e na Operação Política Criminosa chamada de Lava Jato. Inclusive defendeu Dilma no Golpe Parlamentar, Midiático, Jurídico, etc, que foi dado nesta honesta presidenta.

Mas após toda esta história, não mais que de repente, Ciro inicia um ataque sem precedentes a Lula e ao Partido dos Trabalhadores.

O que será que aconteceu?

Alguns dizem que Ciro está apostando em uma opção “Nem Nem” (Nem Lula e Nem Bolsonaro). A tal da 3ª via. Mas será que é isso mesmo? Difícil afirmar!

Essa desculpa do “Nem Nem” em verdade parece ser mais uma bomba de fumaça para não ficar aparente os reais motivos que estão por trás desta postura ignóbil dele.

Não podemos negar que Ciro é um cara inteligente e sagaz. Com certeza ele sabe que são remotas suas chances para se eleger como presidente. As pesquisas atuais mostram isso claramente. Talvez por isso ele resolveu tomar um caminho diferente.

Ciro se tornou o agente responsável por provocar instabilidade na relação do Partido dos Trabalhadores com a sociedade.

Podemos até dizer que ele é o agente responsável por fazer uma Guerra Hibrida contra o Partido dos Trabalhadores. Tentando de todas as formas inviabilizar a vitória em 2022 de um candidato do PT para presidência.

Caso seja realmente isto que esteja acontecendo, pois é difícil saber com exatidão os objetivos de Ciro, mas caso seja isso, o que me intriga seria quem o contratou para tal tarefa.

O que vemos acontecendo com ele é uma “Tabatização” extrema, tornando-o não só um opositor as pautas da esquerda, mas também um inimigo do país, pois esta desestabilização que ele vem provocando pode inclusive favorecer aquilo que os progressistas estão lutando para que não ocorra, que seria a reeleição do Genocida que desgoverna o país.

É impressionante como uma viajem para Paris, ou para Portugal - não sei mais para onde ele realmente foi – transformou Ciro numa versão caricata de um Lenín Moreno versão tupiniquim. Tenho muita curiosidade em de saber quem ele encontrou nesta viagem, pois esse encontro conseguiu mudar radicalmente a história deste político. Da água para o vinho. Melhor dizendo, dá água para o esgoto. Fétido esgoto.

No cultuado filme B de terror/comédia dos anos 80 - “A volta dos mortos vivos” – os zumbis se alimentavam de cérebros. Resta saber de que está se alimentando este novíssimo Morto-Vivo da política Brasileira. Com certeza nesta viagem ao exterior ele encontrou mais do que pontos turísticos para visitar. Ao que parece encontrou uma nova forma de nutrir seu imenso e insaciável ego.

