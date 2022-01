Um PT que pensa grande na Paraíba

Apoie o 247

Por Amanda Rodrigues

Há algum tempo venho acompanhando de perto os desdobramentos do Partido dos Trabalhadores na Paraíba. Desde a filiação do ex-governador Ricardo Coutinho, do deputado estadual Jeová Campos, das deputadas Estela Bezerra e Cida Ramos e da ex-prefeita Márcia Lucena, é de causar vergonha que uma parte do PT se mostre incomodada com a entrada de figuras de peso da política nacional e paraibana. Talvez prefiram um PT sem projeto e sem expectativas de poder, que continue na periferia política, para que os mesmos de sempre continuem a usar o prestígio do partido e de Lula a cada eleição para suas acomodações.

Ao contrário do que pensa e de como age Jackson Macedo, o presidente estadual do PT que enxergou longe e comandou as articulações para ampliar o peso e a representatividade do partido na Paraíba. Política acertada que foi recompensada com um ato de filiação que contou com a honrosa presença do ex-presidente Lula, além da ex-presidenta Dilma, de Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad entre tantas outras personalidades nacionais.

Ao invés de saudarem o crescimento do PT na Paraíba, os seguidores de Anísio Maia preferem a intriga, preferem fazer o jogo do governador e dos seus aliados de direita, tudo em nome de alguns cargos em um governo do Cidadania, um partido neoliberal que sempre fez oposição visceral a Lula e Dilma. Em nome de alguns cargos, preferem continuar apoiando um governo que iniciou o ano dando calote nos professores com relação ao Fundeb e retirando direitos da Polícia Militar.

Pequenezas à parte, Jackson Macedo orgulha os verdadeiros petistas. Tem sido um gigante, que fala pouco mais tem realizado ações efetivas para fazer com que o PT seja grande na Paraíba como é no resto do Nordeste. Além das filiações oriundas do PSB, Macedo articulou o retorno do ex-prefeito Luciano Cartaxo ao PT. E prepara mais filiações. Tudo com o objetivo de contribuir para a eleição do presidente Lula e para a sustentação do futuro governo com a eleição de nomes como o de Ricardo Coutinho ao Senado, e uma ampla bancada de Deputados Federais e Estaduais.

Jackson Macedo reafirmou essa linha de atuação política quando disse recentemente que a Federação de partidos da qual o PT fará parte será oposição na Paraíba e, portanto, não apoiará a reeleição de João Azevedo.

Eu só digo uma coisa: vindo de Jackson Macedo, é melhor acreditar, porque ele tem efetivamente transformado suas falas em realidade!

