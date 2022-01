412.880 pessoas morreram por Covid em 2021

Já entre os estados, São Paulo é recordista de mortes e casos no Brasil. Em 2021, o estado registrou 104.632 mortes por Covid-19. edit

247- O Brasil encerrou 2021 com 412.880 mortes por Covid-19 registradas durante o ano, de acordo com um estudo da CNN Brasil. Desde o início da pandemia, o país soma 619.105 óbitos em decorrência da doença, sem contabilizar os dados de cinco estados .

Os registros do último ano superam os de 2020, quando o total de óbitos foi de 194.949 pessoas. Isso faz com que 2021 seja o ano mais letal da pandemia.

Abril foi o mês de 2021 que mais registrou mortes: 82.266 vítimas da Covid-19. O número representa 19,92% das mortes por coronavírus registradas no ano todo.

Com o avanço da vacinação, dezembro foi o mês com o menor número de óbitos registrados: 4.375.

Em 2021, foram registradas 104.632 mortes por Covid-19. Desde o início da pandemia, São Paulo já teve 155.205 vítimas em decorrência do coronavírus.

