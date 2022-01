Sem dados de 5 Estados, Brasil registra mais 3.986 casos e 49 mortes por Covid-19

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O Brasil registrou neste sábado 49 novas mortes por Covid-19, o que elevou o total de vítimas fatais da doença no país a 619.105, informou o Ministério da Saúde, que segue com dados incompletos mais de três semanas após ter sido vítima de um ataque hacker.

Também foram contabilizados 3.986 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país avançando para 22.291.507, acrescentou a pasta.

Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Roraima e o Distrito Federal não tiveram dados divulgados neste sábado, segundo o ministério, que segue com sistemas fora do ar desde que foi alvo de um ataque hacker no dia 10 de dezembro, o que tem prejudicado o monitoramento da Covid-19 no país.

PUBLICIDADE

Em termos absolutos, o Brasil é o terceiro país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos e da Rússia, e o terceiro também em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O país, no entanto, tem registrado uma estabilidade nos números da pandemia nos últimos meses em patamares bem inferiores aos piores momentos da pandemia, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a Covid-19.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE