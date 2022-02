'42 anos do PT' ganha espaço na Globo e Lula compartilha

Apoie o 247

247 - A comemoração dos 42 anos do PT ganhou espaço na Rede Globo nesta quinta-feira (10). No programa Encontro com Fátima Bernardes, o tema apareceu na nuvem de palavras exibida no telão, que compila os assuntos mais comentados nas redes.

Pelo Twitter, o ex-presidente Lula compartilhou o fato e comemorou a existência da sigla. "Hoje o PT completa 42 anos lutando contra a fome, por inclusão social, cidadania, direitos para os trabalhadores, por mais educação, saúde e dignidade para o povo brasileiro".

Hoje o PT completa 42 anos lutando contra a fome, por inclusão social, cidadania, direitos para os trabalhadores, por mais educação, saúde e dignidade para o povo brasileiro. Tem programação ao vivo nas redes do PT o dia todo e eu participo 18 horas. #PT42Anos pic.twitter.com/Y2PB6KKzmS

