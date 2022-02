PT realiza nesta quinta-feira ato comemorativo dos 42 anos de sua fundação

Apoie o 247

247 - O Partido dos Trabalhadores completa nesta quinta-feira (10), 42 anos de existência. Para celebrar, o partido reunirá suas principais lideranças em São Paulo e lançará os comitês populares de mobilização. O site do PT destaca em artigo publicado por esta ocasião que a missão do partido é "reconstruir a democracia e o Brasil"

Nesta quarta-feira, véspera do aniversário do PT, Lula publicou no Twitter: "Eu sou um homem de 76 anos com mais esperança do que quando eu tinha 20. As pessoas falam 'nossa, como você está motivado!'. Eu estou motivado porque eu tenho uma causa, e minha causa é fazer o povo desse país voltar a comer, voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar a sorrir.

A esperança de Lula é a de uma imensa legião de brasileiros que confiam no seu retorno à Presidência da. Hoje, todas as pesquisas mostram que a maioria da população pede seu retorno. Isto atesta a força do partido que fundou há 42 anos.

