Abraham Weintraub: 'ou é com Lula, ou a gente continua piorando' (áudio)

Ao falar sobre Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Educação também afirmou que o "segundo mandato costuma ser pior que o primeiro mandato". E criticou a aliança com o centrão edit

Apoie o 247

ICL

247 - O pré-candidato ao governo de São Paulo Abraham Weintraub (Brasil 35) criticou Jair Bolsonaro (PL) e sugeriu que, se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ganhar a eleição, o Brasil vai melhorar. As declarações foram divulgadas nesta quinta-feira (26) em um áudio.

"Porque, hoje, ou é com Lula, ou a gente continua piorando. Porque com ele vai continuar piorando. O presidente Bolsonaro reeleito, historicamente, o segundo mandato de um presidente costuma ser pior que o primeiro mandato", disse Weintraub.

O ex-ministro também afirmou que, Bolsonaro, ao se aliar ao centrão, ele "transformou um sonho que a gente tinha de mudança do país num pesadelo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Intenções de voto

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta, apontou que Lula ganharia a eleição no primeiro turno, com 54% dos votos válidos. Nos votos totais, o petista conseguiu 48%, mais de 20 pontos percentuais à frente do seu adversário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o levantamento, o ex-presidente também vence com quase 40 pontos percentuais de vantagem entre os eleitores que receberam o Auxílio Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dados mostraram que a rejeição de Bolsonaro supera os 50%.

“Ou é com Lula ou vamos continuar piorando”, diz Weintraub, ex-ministro da Educação de Bolsonaro. Até os mais radicais que comporam o governo Bolsonaro reconhecem que a gestão acabou, o barco partiu, a gestão afundou. pic.twitter.com/9oSkMc7mnm CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 7, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE