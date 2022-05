Datafolha: 54% não votam de jeito nenhum em Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (26) mostra que Jair Bolsonaro segue liderando a rejeição dos eleitores. Segundo o levantamento, 54% dos brasileiros disseram que não votariam nele de jeito nenhum. na pesquisa anterior do Datafolha, de março, a rejeição de Bolsonaro era de 55%.

O ex-presidente Lula aparece em segundo na rejeição, com 33%. Lula reduziu sua rejeição em 4 pontos em relação à última pesquisa Datafolha.

Ciro Gomes (PDT) tem índice de rejeição de 19%, seguido do General Santos Cruz (Podemos), com 11%. Os pré-candidatos Vera Lúcia (PSTU), Eymael (Democracia Cristã) e Luciano Bivar (União Brasil) marcaram 10% de rejeição. Com 9%, o Datafolha mostra Pablo Marçal (Pros), Simone Tebet (MDB), André Janones (Avante) e Felipe d'Avila (Novo). Sofia Manzano (PCB) e Leonardo Péricles (UP) alcançam 8% de rejeição.

A rejeição a Bolsonaro, que é de 54% na média, sobe para 65% entre moradores do Nordeste e cai para 40% entre evangélicos. Já Lula, que marca 33% na média, chega a 56% entre quem ganha mais de 10 salários mínimos e tem rejeição de 29% entre estudantes.

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (26), apontou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderado a corrida presidencial, com 48% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 27%, no primeiro turno.

Na terceira posição ficou o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 7%. André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) atingiram 2% cada. Pablo Marçal (Pros) e Vera Lucia (PSTU) alcançaram 1% cada.

Felipe D'Ávila (Novo), Luciano Bivar (União), General Santos Cruz (Podemos), Leonardo Péricles (UP), Eymael (DC) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram.

Votos brancos ou nulos somaram 7%, e 4% dos eleitores responderam não saber em quem votar.

Na pesquisa anterior, divulgada em março, Lula tinha 43%, contra 26% de Bolsonaro. Moro, que não está no levantamento de maio, teve 8% nessa pesquisa anterior. Na quarta posição ficou Ciro, com 6%, seguido por João Doria (PSDB), com 2%.

A pesquisa atual foi feita nos dias 25 e 26 de maio, com 2.556 entrevistados em 181 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-05166/2022.

