Advogado de Michelle Bolsonaro assume defesa do ex-ministro Milton Ribeiro, preso pela PF

Criminalista Daniel Bialski também atua na defesa do ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral, preso e condenado por corrupção edit

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado criminalista Daniel Bialski assumiu a defesa do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, preso preventivamente pela Polícia Federal em meio a uma operação que apura a existência de um esquema de desvios e irregularidades na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Bialski atua na defesa da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em ações de danos morais movidas contra jornalistas e quem fez ataques à primeira-dama nas redes sociais.

De acordo com a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, Bialski - que também atua como defensor do ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral - foi acionado pelo próprio Milton Ribeiro no início da manhã desta quarta-feira (22) logo após ser preso pela PF em sua residência.

Ribeiro é considerado uma pessoa próxima da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que saiu em defesa do ex-ministro quando o escândalo da intermediação de verbas do Ministério da Educação, por meio de um gabinete paralelo formado por pastores, veio à tona.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo a reportagem, “o novo defensor do ex-ministro fez um pedido para que o juiz do caso suspenda a ordem de transferência para a capital federal.Ele também deve entrar com um habeas corpus, com o argumento de que os fatos pelos quais Ribeiro é investigado já ocorreram há algum tempo e que, hoje, ele não representa riscos que justifiquem a ordem de prisão preventiva”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE