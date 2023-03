Advogado de presos suspeitos de planejar matar autoridades diz que Moro nunca foi alvo

Apoie o 247

ICL

247 - Advogado de duas pessoas presas nesta quarta-feira (22) na Operação Sequaz, da Polícia Federal, Juan Felipe Souza disse que o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) nunca foi o alvo de criminosos responsáveis pelo planejamento do assassinato do parlamentar e outras autoridades públicas.

"Dos relatórios que vi da Polícia Federal, apesar do ótimo trabalho de investigação, não vi em nenhum momento o nome de Sergio Moro", afirmou o advogado, que defende os detidos Herick da Silva Soares, 22 anos, e Franklin da Silva Correa, 26 anos. O relato dele foi publicado pelo jornal A Cidade On (SP).

Em sua versão sobre a investigação da PF, Moro tentou ligar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao suposto plano contra o parlamentar, um dos principais opositores do governo federal.

A PF é subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado por Flávio Dino. Segundo o titular da pasta, a operação policial não está politizada. Jair Bolsonaro (PL), de quem Moro foi ministro da Justiça, sofreu vários pedidos de impeachment. Uma das acusações foi a de interferência da PF.

Ex-juiz da Operação Lava Jato, o senador de oposição Sergio Moro tirou o presidente Lula da eleição de 2018 ao condenar e determinar a prisão do petista por conta do processo do triplex em Guarujá (SP). Em 2021, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão anteriormente proferida pela Segunda Turma da Corte no sentido de declarar a suspeição de Moro nos processos contra o petista.

Em 2022, o parlamentar tentava candidatura ao Senado, mas foi derrotado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) por fraude em domicílio eleitoral e, como consequência, decidiu ser candidato pelo Paraná.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.