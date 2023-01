Alexandre de Moraes tornará Bolsonaro inelegível, preveem integrantes do PL

Apoie o 247

ICL

247 - Integrantes do PL, partido de Jair Bolsonaro, avaliam que a possibilidade de prisão do ex-presidente é cada vez mais real e que o próximo movimento do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é torná-lo inelegível.

“O alerta chegou ao grau máximo quando correligionários da legenda tomaram conhecimento de uma decisão de Moraes que autoriza a quebra de sigilo telefônico de oito bolsonaristas”, diz a coluna da jornalista Bela Megale, no jornal O Globo.

>>> Quebra de sigilo determinada por Moraes mira o coração do bolsonarismo

Ainda segundo a reportagem, “advogados que trabalham para o PL contabilizam que existem mais de 30 ações só no TSE com potencial de tornar Bolsonaro inelegível”.

Para tentar barrar o avanço das ações contra o ex-mandatário, o advogado Marcelo Bessa foi escolhido para atuar nas ações que oferecem os maiores riscos contra Bolsonaro, o que inclui processos criminais e os relacionados à conduta adotada por ele durante a pandemia de Covid-19, além do pedido de prisão preventiva feito pelo PSOL.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.