Alvo da PF, Ricardo Salles participa de reunião com Bolsonaro no Planalto

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se dirigiu ao Palácio do Planalto para uma reunião de emergência com Jair Bolsonaro. Mais cedo, Salles foi até a superintendência da PF para pedir informações sobre a Operação Akuanduba, que tem ele e assessores como alvos

247 - Alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (19), o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se dirigiu ao Palácio do Planalto para uma reunião de emergência com Jair Bolsonaro. Mais cedo, Salles foi até a superintendência da PF para pedir informações sobre a ação policial.

Segundo reportagem do jornal O Globo, Salles foi informado que só o Supremo Tribunal Federal (STF) poderia autorizar que ele tivesse acesso aos autos do processo. O ministro estava acompanhado de um advogado.

A avaliação de integrantes do governo é de que Salles continua contando com o apoio de Bolsonaro e que a Operação Akuanduba foi uma retaliação do Supremo Tribunal federal (STF). A ação foi autorizada pelo ministro da Corte, Alexandre de Moraes.

