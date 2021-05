Nome da operação da PF “Akuanduba”, que mira Salles, é homenagem à resistência indígena

247 - O cientista político Alberto Carlos de Almeida explicou em suas redes sociais a origem do nome da Operação da Polícia Federal “Akuanduba”, que nesta quarta-feira (19) deflagrou busca e apreensão em endereços do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também afastou o presidente do Ibama, Eduardo Bim, por esquemas de exportação ilegal de madeira.

Segundo Almeida, Akuanduba “é uma divindade oriunda da mitologia dos índios araras que habitam a margem esquerda do rio Iriri, no estado do Pará. De acordo com a mitologia, Akuanduba tocava sua flauta para trazer ordem ao mundo”.

“Um dia, por causa da desobediência dos seres humanos, eles foram lançados na água. Os poucos sobreviventes tiveram que aprender do zero como dar continuidade à vida”, completou o sociólogo.

OPERAÇÃO AKUANDUBA (perfeito)

Nome de operação é Akuanduba! Uma divindade oriunda da mitologia dos índios araras que habitam a margem esquerda do rio Iriri, no estado do Pará. De acordo com a mitologia, Akuanduba tocava sua flauta para trazer ordem ao mundo. — @albertocalmeida (@albertocalmeida) May 19, 2021

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao nosso boletim sobre o tema:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.