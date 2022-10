"Amoêdo provou coragem e compromisso com o Brasil ao declarar voto em Lula", diz Alckmin

Apoie o 247

247 - Candidatoa vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB) cumprimentou pelo Twitter neste domingo (16) o fundador do Novo e ex-candidato a presidente João Amoêdo, que declarou voto no petista no segundo turno.

"João Amoêdo , fundador do partido Novo e candidato a presidente em 2018, provou coragem e compromisso com o Brasil ao declarar voto em Lula", disse Alckmin.

>>> Em apoio a Amoêdo, que declarou voto em Lula, banqueiro Ricardo Lacerda se desfilia do Novo

O ex-governador destacou ainda que Amoêdo entendeu a gravidade da situação política do Brasil neste segundo turno disputado entre Lula e Jair Bolsonaro (PL). "Seu apoio não significa que ele tenha aberto mão de suas opiniões, mas que entende a importância do que está em disputa neste segundo turno. Amoêdo enumerou seus motivos para repudiar Bolsonaro: deboche com as vítimas da pandemia, a necessidade de preservar instituições e a liberdade de imprensa. Acima de tudo, aponta o plano do atual presidente para controlar o STF, aumentando o número de ministros da corte. Vamos juntos com Lula salvar a democracia brasileira!".

O ex-presidente também comentou o apoio de Amoêdo: 'respeito acima das discordâncias'.

