Amoêdo declara voto em Lula no segundo turno

247 - Fundador do partido Novo e ex-presidenciável, o empresário João Amoêdo, que em 2018 votou em Jair Bolsonaro (PL), declarou voto no ex-presidente Lula (PT) no segundo turno da eleição deste ano, informa a Folha de S. Paulo.

"Os fatos, a história recente e o resultado do 1º turno, que fortaleceram a base de apoio de Bolsonaro, me levam à conclusão de que o atual presidente apresenta um risco substancialmente maior", disse Amoêdo, desistindo do voto nulo.

"Bolsonaro confirmou ser não apenas um péssimo gestor, como já prevíamos, mas também uma pessoa sem compaixão com o próximo. Ele é incapaz de dialogar, de assumir suas responsabilidades e não tem compromisso com a verdade. É um governante autocrático que se coloca acima das instituições", completou.

