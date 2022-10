Em apoio a Amoêdo, que declarou voto em Lula, banqueiro Ricardo Lacerda se desfilia do Novo

"Lamentável a reação do partido Novo e seus líderes condenando-o, numa humilhante tentativa de lamber as sobras do bolsonarismo", declarou o banqueiro edit

247 - O banqueiro Ricardo Lacerda, do banco de investimento BR Partners, decidiu se desfiliar do partido Novo neste sábado (15) em apoio ao fundador da sigla, João Amoêdo, que foi atacado por correligionários depois de declarar voto no ex-presidente Lula (PT) no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL).

Lacerda afirmou, segundo a Folha de S. Paulo, que discorda da posição de Amoêdo, mas a considera "corajosa, fundamentada e estritamente pessoal".

"Lamentável a reação do partido Novo e seus líderes condenando-o, numa humilhante tentativa de lamber as sobras do bolsonarismo. Desfiliar-me-ei", escreveu o banqueiro.

