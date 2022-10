Apoio de Amoêdo a Lula abre crise no partido Novo

Apoie o 247

247 - O empresário e ex-presidenciável João Amoêdo abriu uma crise no partido Novo ao declarar voto no ex-presidente Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial deste ano.

Amoêdo é fundador do partido e afirmou que Jair Bolsonaro (PL) "é um governante autocrático que se coloca acima das instituições".

A legenda, aliada de Bolsonaro, diz que o posicionamento de Amoêdo 'constrange a instituição'. "É absolutamente incoerente e lamentável a declaração de voto de João Amoêdo em Lula, que sempre apoiou e financiou ditadores e protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história. Seu posicionamento não representa o Partido Novo e vai contra tudo o que sempre defendemos. A triste declaração constrange a instituição, que se mantém coerente com seus princípios e valores e reforça que Amoêdo não faz mais parte do corpo diretivo do partido desde março de 2020. Apoiar aqueles que aparelharam órgãos de Estado, corromperam nossa democracia e saquearam os cofres públicos é fazer oposição ao povo brasileiro. O Novo sempre foi e sempre será oposição ao lulopetismo e tudo que ele representa".

