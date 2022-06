Aos prantos, esposa de Dom Phillips faz apelo às autoridades: "intensifiquem essas buscas" (vídeo)

Apoie o 247

247 - Esposa do jornalista britânico Dom Phillips, Alessandra Sampaio divulgou um vídeo nesta terça-feira (7) com um apelo às autoridades brasileiras para que intensifiquem as buscas pelo marido.

Assim como o indigenista Bruno Pereira, Phillips está desaparecido na Amazônia.

Aos prantos, Alessandra afirma ter "um pouquinho de esperança" de encontrar Phillips.

