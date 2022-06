Sob pressão internacional, governo Bolsonaro promete 'Justiça' por sumiço de jornalista e ativista na Amazônia

Promessa do governo brasileiro acontece um dia antes de Bolsonaro se encontrar com o presidente dos EUA, Joe Biden, na reunião de Cúpula das Américas edit

247 - O governo brasileiro divulgou uma nota, por meio do Itamaraty, afirmando que irá adotar “todas as providências para levar os perpetradores à Justiça", caso o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips estiver ligado a atuação de criminosos no Vale do Javari, na Amazônia. Pereira vinha sendo alvo de ameaças atribuídas a madeireiros, garimpeiros e pescadores ilegais que atuam na região.

A nota da chancelaria brasileira foi divulgada nesta terça-feira (7), um dia antes de Jair Bolsonaro (PL) viajar para os Estados Unidos, onde participará da 9ª Cúpula das Américas e terá uma reunião bilateral com o presidente estadunidense, Joe Biden.

O governo Biden quer utilizar o encontro para pressionar Bolsonaro a assinar um documento com uma série de compromissos ambientais, tema considerado delicado pelo Brasil. A pressão deve aumentar em função da repercussão internacional causada pelo desaparecimento do ambientalista e do jornalista no último domingo (5).

Na nota, o Itamaraty reforça que o governo tomou conhecimento do caso “com grande preocupação”, e que a Polícia Federal, juntamente com a Marinha do Brasil, está atuando para localizar os desaparecidos “o mais rápido possível”.

Leia a íntegra da nota do Itamaraty.

“Nota nº 86

7 de junho de 2022

Desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com grande preocupação, da notícia de que o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira estão desaparecidos na região do Vale do Javari, na Amazônia.

Mobilizado desde logo, o Departamento de Polícia Federal (PF) está atuando naquela região e tomando todas as providências para localizá-los o mais rápido possível. A PF fez repetidas incursões e tem contado com o apoio da Marinha do Brasil, que se somou aos esforços nos trabalhos de buscas de ambos os cidadãos.

O Governo brasileiro seguirá acompanhando as buscas com o zelo que o caso demanda e envidando os esforços necessários para encontrar prontamente o profissional da imprensa britânica e o servidor da Fundação Nacional do Índio.

Na hipótese de o desaparecimento ter sido causado por atividade criminosa, todas as providências serão tomadas para levar os perpetradores à Justiça.

Os familiares e colegas de trabalho dos desaparecidos serão mantidos a par do progresso das buscas”.

