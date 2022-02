Após decisão de Moraes, extremista foragido desafia ministro

Allan dos Santos debochou de Alexandre de Moraes e criou mais um perfil no Telegram, alvo do ministro do STF edit

Metrópoles - O extremista bolsonarista Allan dos Santos voltou a desafiar neste sábado (26/2) o ministro do STF Alexandre de Moraes e criou mais um perfil no Telegram. Na véspera, veio a público que Moraes havia ordenado ao Telegram o bloqueio de perfis do militante. Foragido de uma ordem de prisão do Supremo há quatro meses, Allan está nos Estados Unidos.

No último dia 18, Moraes ameaçou suspender o Telegram do Brasil caso o aplicativo não bloqueasse perfis de Allan dos Santos. A decisão foi divulgada na sexta-feira (25/2) e ainda não foi cumprida. No documento, Moraes escreveu que Allan criou vários perfis para escapar de bloqueios e continuar cometendo crimes.

“Testando o Telegram após ordem do Xandão”, publicou Allan neste sábado, no canal de Telegram alvo de Moraes. “Testando o bloqueio. Pede pro Mickey”, seguiu. Além dos deboches ao ministro, Allan criou outro perfil: “Canal reserva de Allan dos Santos”.

Leia a íntegra no Metrópoles .

