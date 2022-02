Moraes determina bloqueio de perfis do Telegram e ameaça suspender aplicativo

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de alguns perfis no Telegram em um prazo de 24 horas e alertou a empresa que, caso a ordem não seja cumprida, o aplicativo será suspenso e terá de pagar multa. O ministro é relator do inquérito sobre as milícias digitais na Corte.

“A efetivação da determinação judicial de bloqueio [dos perfis] deverá ocorrer no prazo máximo de 24 horas, sob pena de suspensão dos serviços do Telegram no Brasil, pelo prazo inicial de 48 horas”, diz Moraes na decisão, informa a coluna Painel, da Folha de S.Paulo .

O ministro estipula multa diária de R$ 100 mil por perfil indicado e não bloqueado no prazo fixado. O ministro pede o encaminhamento urgente da decisão à Polícia Federal. Não foi divulgado quais são os perfis e os números de telefone alvo do despacho.

Rede social preferida dos bolsonaristas, o Telegram não tem sede no Brasil, apenas um escritório de representação comercial no Rio de Janeiro, e segundo o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luís Roberto Barroso, não atende às chamadas do governo brasileiro . O banimento do Telegram enfrenta resistência na PGR .

