Banimento do Telegram enfrenta resistência na PGR

A cúpula da PGR vê com muitas ressalvas uma ofensiva nesse sentido edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma eventual suspensão do aplicativo russo de mensagens Telegram, como sugerido pelo presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, enfrenta resistência na cúpula da PGR.

>>> Tentativas de comunicação com o Telegram falham e Barroso fala em banir app das eleições

A cúpula da PGR vê com muitas ressalvas uma ofensiva nesse sentido. “Desinformação se combate com informação de qualidade. O Putin, que não é um democrata, tentou bloquear o Telegram. Censura é igual tabelamento de preços… dá o efeito contrário. Todo mundo quer ver”, avalia um interlocutor do procurador-geral da República, Augusto Aras.

PUBLICIDADE

O aplicativo abriga tanto grupos bolsonaristas, que espalham fake news, como grupos progressistas. O mesmo ocorre em todas as redes sociais. O problema seria a falta de representação jurídica da empresa russa no Brasil.

Dentro do TSE, também há dúvidas sobre a melhor forma de enfrentar o problema. “São muitas as variáveis jurídicas e técnicas que entram nessa equação, que não tem uma fórmula simples e pronta para solução”, admite um ministro.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE