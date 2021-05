Após encontro com Lula, FHC diz que segue "buscando uma terceira via"

“Continuo buscando uma terceira via entre Bolsonaro e Lula. Se possível, no PSDB. Se essa não acontecer, não vou deixar meu voto em branco”, disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso edit

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que, apesar de ter se encontrado com o também ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada, segue buscando “uma terceira via” visando as eleições presidenciais do próximo ano. “Continuo buscando uma terceira via entre Bolsonaro e Lula. Se possível, no PSDB. Se essa não acontecer, não vou deixar meu voto em branco”, disse o tucano à coluna da jornalista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo.

Declaração de FHC foi feita após a equipe de Lula usar as redes sociais para divulgar o encontro que debateu “democracia e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. A reunião foi intermediada pelo ex-ministro Nelson Jobim.

O encontro não foi bem recebido por setores do PSDB. Mais cedo, o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, divulgou uma nota afirmando que a reunião ajuda derrotar Jair Bolsonaro, mas "emite sinais trocados aos eleitores", além de “não fazer bem a um potencial candidato do PSDB”.

