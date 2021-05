Presidente do PSDB diz que encontro de FHC com Lula não faz bem a 'potencial candidato' tucano

Presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, criticou a reunião dos ex-presidentes FHC e Lula realizado esta semana. Segundo ele, o encontro ajuda derrotar Jair Bolsonaro, mas "emite sinais trocados aos eleitores" e "não faz bem a um potencial candidato do PSDB” edit

247 - O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, criticou o encontro do ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso com o também ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Esse encontro ajuda a derrotar Bolsonaro, mas não faz bem a um potencial candidato do PSDB”, diz Araújo no texto, de acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Ainda segundo ele, uma das características da legenda “é saber dialogar, inclusive com adversários políticos. De toda forma, precisamos evitar sinais trocados a nossos eleitores. O partido segue firme na construção de uma candidatura distante dos extremos que se estabeleceram na democracia brasileira”.

Atualmente, o governador de São Paulo, João Doria, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador Tasso Jereissati, do Ceará, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, têm se posicionado com pré-candidatos pelo partido.

