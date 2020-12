Após escolha de Baleia, Gleisi fala em nova candidatura

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deixou claro que o partido não bateu o martelo no apoio ao nome de Baleia Rossi. "O PT só vai decidir sobre candidatura à presidencia da Câmara ao fim de um debate com os partidos de oposiçao", afirmou a dirigente petista edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, se manifestou no fim da tarde desta quarta-feira (23) sobre o anúncio de que o deputado Baleia Rossi (MDB) será o candidato do bloco de oposição a Jair Bolsonaro na disputa pela presidência da Câmara.

Pelo Twitter, Gleisi sinalizou que o PT não bateu o martelo confirmando o nome de Baleia Rossi. "O PT só vai decidir sobre candidatura à presidência da Câmara ao fim de um debate com os partidos de oposiçao", afirmou a dirigente petista.

Além do posicionamento de Gleisi Hoffmann, uma nota assinada pelo PT, PDT, PSB e PCdoB se manifestou sobre a indicação da candidatura de Baleia Rossi, afirmando que as quatro legendas vão continuar trabalhando pela unidade para derrotar o bolsonarismo.

Uma parte da bancada do PT tem resistência ao nome do deputado preferido de Rodrigo Maia para enfrentar o bolsonarista Arthur Lira (PP) nas eleições da Câmara. O motivo principal é a ligação de Baleia Rossi com Michel Temer, vice-presidente que conspirou e traiu a presidente Dilma Rousseff no golpe de 2016.

Um grupo de deputados do PT lançou o nome do deputado Paulo Pimenta para a presidência da Câmara. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, já defendeu a candidatura de uma mulher no bloco suprapartidário e sugeriu os nomes de Benedita da Silva (PT), Lidice da Mata (PSB) e Luiza Erundina, se o PSOL estiver no bloco.

