Após Lula criticar governo Bolsonaro, público grita "sem anistia" (vídeo)

247 — O público que acompanhava o discurso emocionante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Parlatório do Palácio do Planalto, neste 1º de janeiro de 2023, gritou repetidamente “sem anistia”, após Lula efetuar uma série de críticas a Jair Bolsonaro, denunciando que encontrou um governo em que faltavam recursos para várias áreas.

“Faltam recursos para a compra de merenda escolar; as universidades corriam o risco de não concluir o ano letivo; não existem recursos para a Defesa Civil e a prevenção de acidentes e desastres. Quem está pagando a conta deste apagão é o povo brasileiro”, disse Lula, que teve de pausar o discurso para ouvir os gritos e tomar água.

“O que o povo brasileiro sofreu nestes últimos anos foi a lenta e progressiva construção de um genocídio. Vivemos um dos piores períodos da nossa história. Uma era de sombras, de incertezas e de muito sofrimento. Mas esse pesadelo chegou ao fim”, disse.

Mais cedo, em discurso histórico no Congresso, ele já havia dito que os supostos crimes cometidos na pandemia deveriam ser julgados e punidos.

O povo dando o recado na posse de #LulaPresidente : SEM ANISTIA PARA ESSES MALDITOS! pic.twitter.com/v6AxT9dGXb January 1, 2023

