Lula faz discurso emocionante no Planalto e promete luta incansável contra a fome

“Vamos reconstruir esse país”, afirmou o presidente empossado após ter subido a rampa do Palácio do Planalto e recebido a faixa presidencial de representantes do povo brasileiro edit

Apoie o 247

ICL

247 — Empossado e após ter subido a rampa do Palácio do Planalto e recebido a faixa presidencial de representantes do povo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso emocionante no parlatório, em Brasília, neste dia 1º de janeiro. Mais cedo, no Congresso Nacional, Lula realizou discurso histórico, com tom desenvolvimentista e promessa de retomada da soberania.

>>> Leia mais: Histórico: Empossado na Presidência, Lula sobe a rampa do Palácio do Planalto e recebe a faixa das mãos do povo brasileiro

“Vamos reconstruir esse país”, afirmou o presidente empossado. “Viva o Brasil e viva o povo brasileiro!”, saudou no final de seu discurso no parlatório do Palácio do Planalto.

Entre os assuntos abordados, Lula agradeceu a Vigília Lula Livre, que ficou acampada durante os 580 dias em que o petista ficou injustamente preso em Curitiba (PR) e destacou que governará para todos os brasileiros, e não apenas os que votaram nele, defendendo uma pacificação do País.

“Repito o que disse no meu pronunciamento após a vitória em 30 de outubro, sobre a necessidade de unir o nosso país. Não existem dois brasis. Somos um único país, uma grande nação. Somos todos brasileiros e brasileiras, e compartilhamos uma mesma virtude: nós não desistimos nunca”, afirmou.

Lula destacou a questão da fome, “de lutar contra a desigualdade e a extrema pobreza, e garantir a cada pessoa o direito de tomar café da manhã, almoçar e jantar – e nós cumprimos esse compromisso. 20 anos depois, voltamos a um passado que julgávamos enterrado”.

“A fome é filha da desigualdade, que é mãe dos grandes males que atrasam o desenvolvimento do Brasil. A desigualdade apequena este nosso país de dimensões continentais, ao dividi-lo em partes que não se reconhecem”, continuou.

“Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo, em busca do alimento para seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo, em busca do alimento para seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo”.

“Foi para combater a desigualdade e suas sequelas que nós vencemos a eleição. Esta será a grande marca do nosso governo. Dessa luta fundamental surgirá um país transformado. Um país de todos, por todos e para todos. Um país generoso e solidário, que não deixará ninguém para trás”.

“Reassumo o compromisso de cuidar de todos, sobretudo daqueles que mais necessitam. De acabar outra vez com a fome. Temos um imenso legado, ainda vivo na memória de cada brasileiro e brasileira, beneficiário ou não das políticas públicas que fizeram uma revolução neste país”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.