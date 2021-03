Assessor de 33 anos do senador Major Olimpio está intubado com Covid-19

O jornalista e assessor de imprensa do senador Major Olímpio (PSL), Diego Freire, de 33 anos, está internado e intubado com coronavírus em um hospital privado da Asa Sul edit

247 - O jornalista e assessor de imprensa do senador Major Olímpio (PSL), Diego Freire, de 33 anos, está internado e intubado com coronavírus em um hospital privado da Asa Sul. Olímpio morreu nesta quinta-feira, 17, após contrair Covid-19.

Um militar que trabalhou com Major Olimpio confirmou ao Metrópoles que a situação de Diego é grave e que todos estão surpresos, pois o rapaz parecia ser saudável.

“Foi um baque enorme a morte do major e, agora, o assessor dele nesta situação delicada. Como ele é bastante novo, estamos torcendo pela sua breve recuperação”, disse o servidor.

Morre o senador Major Olímpio

O senador de 58 anos, teve sua morte cerebral anunciada na tarde desta quinta-feira, 18, vítima de complicações da Covid-19. O congressista de direita estava internado desde 2 de março no Hospital São Camilo, na capital paulista, e no dia 5 foi transferido para uma unidade de tratamento intensivo (UTI).

O anúncio da morte cerebral de Major Olimpio foi feito pelo perfil do senador no Twitter, que acrescentou que os órgãos serão doados. Antes de ser internado co Covid, Major Olimpio adotava postura negacionista em relação à pandemia.

