Senador Major Olimpio morre após contrair covid-19

247 - O senador Major Olimpio (PSL), 58 anos, teve sua morte cerebral anunciada na tarde desta quinta-feira (18), vítima de complicações da Covid-19. O congressista de direita estava internado desde 2 de março no Hospital São Camilo, na capital paulista, e no dia 5 foi transferido para uma unidade de tratamento intensivo (UTI).

O anúncio da morte cerebral de Major Olimpio foi feito pelo perfil do senador no Twitter, que acrescentou que os órgãos serão doados. Antes de ser internado co Covid, Major Olimpio adotava postura negacionista em relação à pandemia.

"Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olimpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil", diz o tuíte.

Confira:

Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olimpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados.

Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil. March 18, 2021





O senador Sérgio Olímpio Gomes é natural de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Ele completaria 59 anos em 20 de março. Foi deputado federal e deputado estadual em São Paulo por dois mandatos. Em 2016, votou a favor do golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Antes de se dedicar à carreira política, Olímpio serviu como policial militar no estado de São Paulo por 29 anos.

Major Olimpio foi o senador mais votado da história com 9 milhões de votos na eleição de 2018. Identificado com as pautas de segurança pública e conservadores, foi aliado de Jair Bolsonaro na campanha de 2018, mas rompeu com o governo e passou a ser atacado por apoiadores da família do presidente.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.