Até a mãe de Bolsonaro aparece em esquema de corrupção milionária com imóveis

247 - Reportagem do UOL revelou nesta terça-feira (30) que a família de Jair Bolsonaro (PL) adquiriu pelo menos 51 dos seus 107 imóveis com pagamentos em dinheiro vivo, o que parece ser o principal esquema de corrupção em torno do chefe do governo federal.

"As compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento 'em moeda corrente nacional', expressão padronizada para repasses em espécie, totalizaram R$ 13,5 milhões. Em valores corrigidos pelo IPCA, este montante equivale, nos dias atuais, a R$ 25,6 milhões", diz a matéria.

Até mesmo a mãe de Bolsonaro, Olinda, que faleceu em janeiro deste ano aos 94 anos, tinha dois imóveis em seu nome quitados em espécie, em 2008 e 2009, em Miracatu, no interior de São Paulo.

