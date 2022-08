Bolsonaro e família compraram 51 imóveis, avaliados em R$ 26 milhões, pagando em dinheiro vivo

Apoie o 247

ICL

247 - Quase metade do patrimônio em imóveis da família de Jair Bolsonaro (PL) foi comprada nas últimas três décadas com dinheiro em espécie, segundo Thiago Herdy e Juliana Dal Piva, do UOL.

Desde 1990, o clã Bolsonaro negociou 107 imóveis. Destes, "pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã", conta a reportagem.

"As compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento 'em moeda corrente nacional', expressão padronizada para repasses em espécie, totalizaram R$ 13,5 milhões. Em valores corrigidos pelo IPCA, este montante equivale, nos dias atuais, a R$ 25,6 milhões".

Até o fim dos anos 90, o gasto da família Bolsonaro com imóveis somava R$ 567,5 mil (R$ 1,9 milhão em valores atualizados). "Os 56 endereços que seguem registrados, nos dias atuais, em nome da família custaram R$ 18,8 milhões (ou R$ 26,2 milhões, corrigidos pelo IPCA)".

Casado com Maria Denise, o cunhado de Bolsonaro José Orestes Fonseca, por exemplo, comprou uma mansão em um terreno de quase 20 mil metros quadrados na região central de Cajati, no interior paulista. Os R$ 2,67 milhões (equivalentes a R$ 3,47 milhões atualmente, em valores corrigidos pelo IPCA) foram pagos com dinheiro em espécie. No local, foi construído um clube de tiro - não registrado.

Desde a chegada de Bolsonaro à política, ainda como deputado, o patrimônio de sua família se multiplicou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.