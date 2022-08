Cunhado de Bolsonaro comprou mansão de R$ 2,67 milhões com dinheiro vivo

José Orestes Fonseca construiu uma segunda casa no mesmo terreno, com um clube de tiro particular edit

Apoie o 247

ICL

247 - O cunhado de Jair Bolsonaro (PL) José Orestes Fonseca, apelidado de "Jagunço" pelo próprio Bolsonaro, marido de Maria Denise, comprou uma mansão em um terreno de quase 20 mil metros quadrados na região central de Cajati, no interior paulista. Os R$ 2,67 milhões (equivalentes a R$ 3,47 milhões atualmente, em valores corrigidos pelo IPCA) foram pagos com dinheiro em espécie.

De acordo com levantamento patrimonial realizado por Thiago Herdy e Juliana Dal Piva, do UOL, "quase metade do patrimônio em imóveis do clã Bolsonaro foi adquirido nas últimas três décadas com uso de dinheiro em espécie".

O terreno comprado por Orestes Fonseca abrigava originalmente a casa de visitantes da Bunge Fertilizantes, "empresa pioneira na exploração de minério de fosfato, que impulsionou o desenvolvimento da cidade a partir dos anos 1940. Luxuoso, o imóvel era usado por executivos da multinacional", relata a reportagem.

O cunhado de Bolsonaro logo tratou de reformar a casa e construir uma segunda no mesmo terreno, equipada com quadras esportivas, área de lazer e até mesmo um clube de tiro particular a partir de 2020 em sociedade com dois filhos, sobrinhos de Bolsonaro.

O clube foi constituído formalmente há mais de dois anos mas ainda não consta entre os registrados pelo Exército.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.