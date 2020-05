Avaliação do mundo jurídico sobre depoimento de Moro: a montanha pariu um rato

“Quando chegou a hora de apresentar todas as provas, entregou um nada e depôs sobre um vazio", diz o advogado Ticiano Figueiredo, presidente do Instituto de Garantias Penais; “a montanha pariu um rato” é a expressão corrente no mundo jurídico para o depoimento de Moro à PF edit

247 - Um grande fiasco. Esta é a sensação do mundo jurídico sobre as acusações de Sergio Moro a Jair Bolsonaro em seu depoimento à Polícia Federal. A frase mais comum sobre o depoimento é uma que, ironicamente, foi usada no passado pelo próprio Moro para tentar desqualificar as revelações da Vaza Jato: a montanha pariu um rato.Para Ticiano Figueiredo, presidente do Instituto de Garantias Penais, o depoimento de Sergio Moro à PF mostrou que o ex-juiz tem percepção distorcida sobre o que são provas acusatórias. "No discurso de despedida, imputou uma série de crimes ao presidente. Quando chegou a hora de apresentar todas as provas, entregou um nada e depôs sobre um vazio", disse o advogado ao Painel da Folha de S.Paulo.

Ministros do STF, advogados, integrantes da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República avaliam que o depoimento de Moro trouxe poucas novidades e carece de elementos para que, de fato, possa provar crimes de Jair Bolsonaro.

Em conversas com pessoas próximas, o procurador-geral da República, Augusto Aras , tem dito que é impossível que o inquérito prospere para uma denúncia contra Bolsonaro.



