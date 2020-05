Indicado por Bolsonaro, Aras diz que não apresentará denúncia porque depoimento de Moro é fraco

O depoimento do ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, decepcionou aqueles que esperavam alguma prova concreta e deram um pretexto ao Procurador-Geral da República, indicado por Bolsonaro, para não oferecer denúncia contra o inquilino do Palácio do Planalto edit

247 - Em conversas com pessoas próximas, Augusto Aras tem dito que é impossível que o inquérito prospere para uma denúncia contra Bolsonaro.

O depoimento do ex-juiz da Lava Jato é motivo de piada. Aqueles que não viram novidades o definiram com uma frase do ex-ministro: a montanha pariu um rato. O ex-juiz usou a expressão quando o The Intercept Brasil mostrou as mensagens dele com procuradores da Lava Jato.

O depoimento de Moro provocou também outro efeito: faz com que ele seja contestado também na área criminal. Segundo o Painel da Folha de S.Paulo, ministros do STF, advogados, integrantes da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República avaliam que o depoimento apresentou poucas novidades e não tem elementos para provar crimes de Jair Bolsonaro.

