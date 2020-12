Baleia Rossi votou com Bolsonaro em 90% dos casos

Anunciado como o nome da oposição a Jair Bolsonaro na disputa pela presidência da Câmara, Baleia Rossi votou mais alinhado com o governo do que o próprio candidato bolsonarista, o deputado Arthur Lira edit

247 - Anunciado nesta quarta-feira (23) como o candidato do bloco de oposição a Jair Bolsonaro nas eleições para a presidência da Câmara, o deputado Baleia Rossi (MDB) votou com o governo em 90% das votações nominais da Câmara.

É o que mostram os dados do Radar do Congresso, plataforma de dados do site Congresso em Foco. Já o candidato de Bolsonaro na disputa, Arthur Lira (PP), seguiu a orientação do líder do governo em 88% das vezes.

Presidente nacional do MDB e ligado a Michel Temer, Baleia Rossi irá encabeçar uma chapa que até o momento conta com 11 partidos, que vão do PT ao PSL. O bloco prega como bandeira principal a independência da Casa para poder tomar decisões, sem ser uma espécie de "puxadinho" do poder Executivo.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deixou claro que o partido não bateu o martelo no apoio ao nome de Baleia Rossi. "O PT só vai decidir sobre candidatura à presidencia da Câmara ao fim de um debate com os partidos de oposiçao", afirmou a dirigente petista.

