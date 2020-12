Blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio sofre acidente em cela e pode não voltar a andar, diz advogado

247 - O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio sofreu um acidente em sua cela na Papuda e fraturou uma vértebra, disse nesta terça-feira (22) o seu advogado Ricardo Vasconcellos. Ele está internado no Hospital de Base, em Brasília.

Segundo a coluna da jornalista Monica Bergamo, Oswaldo Eustáquio consertava o chuveiro de sua cela quando caiu sobre a pia e fraturou uma vértebra. "Foi uma lesão possivelmente permanente que pode impedi-lo de andar", afirmou Vasconcellos.

Eutáquio cumpre prisão preventiva, determinada no dia 18 pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O blogueiro estava em prisão domiciliar, mas descumpriu as restrições impostas pela Corte. Eustáquio é investigado no inquérito que apura a organização de atos pró-golpe.

O conhecimento liberta. Saiba mais