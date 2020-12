Moraes determina prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do blogueiro Oswaldo Eustáquio, que estava em prisão domiciliar, mas descumpriu as restrições impostas pela Corte. O bolsonarista é investigado no inquérito que apura a organização de atos pró-golpe edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira (18) a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que estava em prisão domiciliar, mas, novamente, descumpriu as restrições impostas pelo STF. O blogueiro deixou sua casa e foi até o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves. A Vara de Execuções Penais da Justiça do DF afirmou ao Supremo que não houve autorização para que Eustáquio deixasse a prisão domiciliar.

O bolsonarista é investigado desde junho no inquérito que apura o financiamento e a organização de atos antidemocráticos - pelo fechamento do Congresso e do STF.

De acordo com o ministro do STF, "após sucessivas oportunidades concedidas ao investigado, ele continuou a insistir na prática dos mesmos atos que lhe foram anteriormente vedados por expressa determinação da Justiça".

Em sua decisão, Moraes destacou que o blogueiro, "ao invés de permanecer no interior da sua residência cumprindo o que lhe fora determinado, continuou circulando livremente além do limite permitido".

"Impõe-se, portanto, a decretação da prisão preventiva, haja vista que as medidas impostas não alcançaram o efeito disciplinar e pedagógico que eram esperados", continuou.

