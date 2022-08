Bolsonarista, Mendonça pede vista e suspende julgamento de 20 casos no STF que têm Bolsonaro como alvo

Apoie o 247

247 - Aliado de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro André Mendonça, suspendeu o julgamento de 20 recursos que seriam analisados pela Corte a partir desta sexta-feira (12) e que estavam sob os cuidados do ministro Alexandre de Moraes. Com a paralisação, resultante de um pedido de vista de Mendonça, inquéritos como os das fake news e dos atos antidemocráticos do 7 de Setembro do ano passado, que têm o atual ocupante do Palácio do Planalto e diversos de seus aliados como alvos.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, Moraes levou os casos aos colegas da Corte “para assumir a presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na semana que vem com mais força perante o Poder Executivo e para inibir ataques às instituições durante a comemoração da Independência. Moraes aguardava que o tribunal referendasse suas decisões individuais nesses inquéritos e que demonstrasse que a ofensiva contra notícias falsas e ataques incentivados por Bolsonaro e por seus aliados não é isolada, mas sim uma agenda da maioria do Supremo”.

Ao todo, Mendonça pediu vista em 10 recursos que seriam julgados no âmbito do inquérito das fake news, em oito do inquérito que trata dos atos democráticos do 7 de Setembro de 2021, em um sobre o vazamento de dados sigilosos de investigação da PF sobre ataque ao sistema do TSE em 2018 e um outro que investiga se Bolsonaro incorreu em crime ao associar a vacina contra a Covid-19 à Aids.

André Mendonça assumiu uma cadeira no STF em dezembro do ano passado, após ser indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga na Corte.

