Alexandre de Moraes é sorteado relator da candidatura de Bolsonaro no TSE

Apoie o 247

ICL

247 - Principal desafeto de Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes foi sorteado nesta quarta-feira (10) relator da chapa governista no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Isto significa que caberá a Moraes, que assume a presidência do tribunal na próxima semana, analisar e elaborar um parecer sobre a licitude da declaração patrimonial apresentada nesta terça-feira (9) pela chapa de Bolsonaro, "bem como do plano de governo, organizado pelo general Walter Braga Netto, candidato a vice-presidente", informa o UOL.

Bolsonaro declarou ao TSE um patrimônio de R$ 2,3 milhões, 20% menor que o informado em 2018. Naquele ano, o patrimônio informado foi de R$ 2,9 milhões, em valores corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de julho deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foram declarados cinco imóveis. O valor dos bens não mudou de 2018 para este ano. Bolsonaro também declarou uma Moto Honda/NC (R$ 26.500,00), quotas ou quinhões de capital (R$ 249,00), caderneta de poupança Banco do Brasil (R$ 591.047,58), depósito bancário em conta corrente no país (R$ 547,33), depósito bancário em conta corrente no Banco do Brasil (R$ 92,57), depósito bancário em conta corrente no País Banco do Brasil (R$ 315.884,71).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.