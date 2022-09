Bolsonaro admite que 'aloprou' durante a pandemia, enquanto milhares de brasileiros morriam

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) admitiu na segunda-feira (12), durante entrevista a seis podcasts que têm jovens evangélicos como público principal, que “aloprou” durante a pandemia ao ser questionado sobre o número de mortos por Covid-19. Apesar de se dizer "arrependido” por ter afirmado que 'não era coveiro', ele voltou a defender o tratamento precoce, que usa medicamentos sem eficácia científica comprovada no tratamento da doença que já matou mais de 680 mil brasileiros.

“Dei uma aloprada, sim. Perdi a linha”, declarou o chefe do Executivo. “Eu sou o chefe da nação, sei disso. Lamento o que eu falei, não falaria de novo. Você pode ver que de um ano para cá meu comportamento mudou. Minha cadeira é um aprendizado”, disse Bolsonaro. Apesar da afirmação, ele voltou a defender o tratamento precoce. Também não há indícios de que Bolsonaro tenha abandonado a postura negacionista e aderido, por exemplo, à vacina.

"Eu tive Covid, estou no grupo de risco. Eu sou idoso já, estou com 67 anos. E eu tomei o remédio. Não vou falar o nome aqui. E no dia seguinte estava bom”, afirmou. "Acredito que com o que eu fiz divulgando o tratamento precoce, que muita gente, milhões de pessoas dizem que se salvaram graças a isso, porque eu tive coragem de mostrar que tinha uma alternativa que poderia ser realmente boa", completou.

>>> “Não sou coveiro, tá?”, diz Bolsonaro, questionado sobre mortos por coronavírus

Bolsonaro foi infectado pelo coronavírus em 2020 e, na época, afirmou que havia tomado hidroxicloroquina, uma das drogas que integram o chamado Kit Covid e que não encontra respaldo junto à comunidade médica e científica mundial.

O atual ocupante do Palácio do Planalto disse, ainda, ter feito uso de uma “figura de linguagem” ao afirmar que quem tomasse a vacina contra a Covid-19 poderia “virar jacaré”. "A questão do coveiro eu retiraria. O jacaré foi uma figura de linguagem", ressaltou.

>>> Declaração de Bolsonaro sobre efeito colateral de vacina leva 'jacaré' para topo do Twitter

Ele também negou ter tripudiado - durante uma transmissão ao vivo pela internet - das pessoas que morriam por falta de ar em decorrência da doença. “Se pegar a imagem, eu não estou zombando de ninguém”, afirmou.

Na entrevista, ele também disse que voltaria atrás na declaração de que teve quatro filhos homens e que o nascimento de uma filha mulher teria sido "fraquejada". "Pisei na bola. Pisei na bola. É igual... É comum nós homens falarmos, ‘vai nascer criança, vai ser consumidor ou fornecedor?’. Brincadeira entre homens. Não falo mais isso para ninguém. Para mim pega", destacou.

A CPI da Covid, encerrada em outubro do ano passado, sugeriu o indiciamento de 79 pessoas e duas empresas. Jair Bolsonaro teve o seu pedido de indiciamento sugerido pelos crimes de epidemia com resultado morte; infração de medida sanitária preventiva; charlatanismo; além de crimes de responsabilidade e contra a humanidade.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.