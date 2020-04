“Não sou coveiro, tá?”, diz Bolsonaro, questionado sobre mortos por coronavírus

Um repórter indagava Jair Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada no fim desta tarde sobre as mortes por Covid-19 quando ele respondeu: "Ô, cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá certo?" (vídeo) edit

247 - Questionado no fim da tarde desta segunda-feira 20 sobre as mortes de coronavírus no Brasil, Jair Bolsonaro deu sua declaração mais desrespeitosa com as vítimas da pandemia, declarando não ser “coveiro”.

A pergunta do repórter sequer chegou a ser concluída. “Presidente, hoje tivemos mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que…”, perguntava ele, quando Bolsonaro o interrompeu.

“Ô, cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá certo?”, rebateu. O jornalista tentou novamente concluir a pergunta, mas Bolsonaro novamente disse: “não sou coveiro, tá?”.

O número de mortes nas 24 horas que foi citado pelo jornalista acabou sendo corrigido hoje pelo Ministério da Saúde. A informação inicial foi de 383 mortes em um dia, o que seria um recorde para um dia, mas foi corrigida para 113 óbitos.

Bolsonaro é perguntado sobre as mortes por covid-19 no país e diz que não é coveiro pra responder. Esse é o grau de desprezo absoluto pela vida das brasileiras e brasileiros. Monstro. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/g7erGlQ9qX — Natália Bonavides (@natbonavides) April 20, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.