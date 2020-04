Brasil tem ao menos 39,6 mil e 2.512 mortes provocadas pela Covid-19

247 - Balanços divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde, até as 15h45 desta segunda-feira (20), apontam que o Brasil registra pelo menos 39.681 casos e 2.512 mortes por conta do coronavírus. O País ocupa a 12ª posição no ranking entre as nações com os maiores números de confirmações da covid-19.

O Tocantins registrou a segunda morte: o empresário Erlim de Andrade, de 68 anos, estava internado em um hospital particular de Goiânia e morreu na madrugada.

São Paulo é o estado com o maior número de infecções no país e chegou a mil mortes. O total de casos confirmados no estado foi de 14.267.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.