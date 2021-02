Bolsonaro afirma à Justiça que governo não é responsável por comprar seringas para vacinação contra Covid-19

247 - Jair Bolsonaro afirmou, em um documento encaminhado à Justiça, que não é responsável pela aquisição de seringas necessárias para vacinar a população contra a Covid-19.

De acordo com a coluna de Rogério Gentili, no UOL, a afirmação foi feita no âmbito de um processo movido pelo deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) no qual o parlamentar pede que Justiça obrigue o governo a comprar seringas em quantidade suficiente para atender a necessidade de vacinação de todo o país.

O processo foi aberto em janeiro, pouco após Bolsonaro anunciar,que o governo havia suspendido a compra do material em função de uma alta nos preços.

Na ação, o parlamentar, que também é líder do Movimento Brasil Livre (MBL) e colaborou com o golpe de 2016, diz que a União negligenciou a vacinação com alegações ideológicas que "tangenciam o delírio" e que a alta nos preços é justificada por “estarmos no pico de uma pandemia e a demanda é altíssima”.

Em resposta, Bolsonaro disse que a administração pública é descentralizada e a compra de insumos para a saúde é de responsabilidade do Ministério da Saúde.

"Admitir-se a hipótese de que o Presidente da República seja o responsável pela aquisição ou não de determinado bem é ir de encontro à lógica da descentralização administrativa e, por conseguinte, da boa administração, justificou a defesa de Bolsonaro no caso.

Nesta terça-feira (23), o Brasil contabilizou 10.260.621 casos e 248.646 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo reportagem do G1.

