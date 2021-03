Bolsonaro diz que não é hora de criticar generais e que é "fácil impor uma ditadura no Brasil"

Durante sua live semanal, Jair Bolsonaro fez uma ameaça ao País ao responder a fala do ex-presidente Lula. "Essa crítica de esculhambar todo mundo... Nós vivemos um momento de 64 a 85. Você decida aí o que achou daquele período. Pense. Não vou entrar em detalhe aqui", afirmou edit

247 - Desesperado com a elegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro fez uma ameaça ao País na noite desta quinta-feira (11) e disse que seria fácil impor uma ditadura no Brasil.

Durante sua live semanal nas redes sociais, Jair Bolsonaro se referiu às críticas de Lula sobre a participação política e a desestabilização da democracia promovida pelo general Eduardo Villas Bôas.

"Lembra daquele vídeo nosso que vazou?! [Vídeo] Que não era par ter vazado, mas o ministro Celso de Mello [do STF] falou que tinha que botar para fora, que eu havia interferido na PF [Polícia Federal]?! Viram primeiro que não havia interferência nenhuma, e, em dado momento, falei aquilo, é espontâneo: 'como é fácil impor uma ditadura no Brasil'. Vou repetir: como é fácil impor uma ditadura no Brasil", afirmou Bolsonaro.

Em seguida, Jair Bolsonaro voltou a ameaçar uma ditadura, pedindo para os espectadores "decidirem" sobre o período entre 1964 e 1985. "Repito, eu faço o que o povo quiser. E digo mais: sou o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas acompanham o que está acontecendo. As críticas em cima de generais, não é o momento de fazer isso. Se um general errar, paciência, vai pagar. Se eu errar, eu pago; se alguém da Câmara dos Deputados errar, pague. Se alguém do Supremo errar, um ou dois, que paguem. Agora, essa crítica de esculhambar todo mundo... Nós vivemos um momento de 64 a 85. Você decida aí o que achou daquele período. Pense. Não vou entrar em detalhe aqui", acrescentou.

"É urgente deter o golpe"

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) criticou a declaração ameaçadora de Bolsonaro e defendeu sua saída imediata da Presidência. "Bolsonaro fez mais uma ameaça explícita à democracia no ao vivo hoje. Ele não pode continuar na presidência da República. É urgente deter o golpe", diz Freixo pelo Twitter.





Assista à live de Jair Bolsonaro:

