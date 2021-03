Bolsonaro entra em desespero com Lula no páreo em 2022

Segundo o jornalista Tales Faria, colunista do Uol, o discurso de Lula “acionou um sinal de alerta” no Planalto e fez Bolsonaro entrar em “pânico” edit

Revista Fórum - A mudança de postura na cerimônia realizada no Palácio do Planalto na quarta-feira (10) seria apenas uma mostra do desespero do presidente Jair Bolsonaro diante da retomada da elegibilidade por parte do ex-presidente Lula. Na ocasião, o mandatário voltou a usar máscara de proteção e moldou seu discurso para rebater o ex-líder sindical.

Segundo o colunista Tales Faria, do portal Uol, o discurso de Lula “acionou um sinal de alerta” no Planalto e fez Bolsonaro entrar em “pânico”. Nas contas do governo, só será possível enfrentar Lula com uma retomada do crescimento e com a diminuição do desemprego, o que perpassa uma vacinação massiva. Por isso, Bolsonaro agora parece estar mais empenhado a garantir a imunização.

“Bolsonaro contava com adversários fracos. Agora não. Pior: a candidatura Lula recoloca no páreo uma possível candidatura de Sergio Moro, a quem o presidente também temia”, afirma o colunista.

